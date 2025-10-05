¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¯¤ë¤ë( ᐛ 3y(kuru88koru)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£»Ò¤·¤É¤â¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤ÆÎ¹¹Ô¤ä¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°ì¶ìÏ«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¯¤ë¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤È2¿Í¤Çµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤ë¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÎÉÕ¤­¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤ë¤ë¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Âç²ÙÊª¤ÎÊì¡¢¿È·Ú¤Ê