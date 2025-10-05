人気ドラマ「イカゲーム」シリーズの主人公イ・ジョンジェ（52）が、世界映画界の功労賞に該当する「チャーリー・チャプリン・アワード」を受賞した。所属事務所のアーティストカンパニーは4日、「シンガポールで3日に開かれたチャーリー・チャプリン・アワードのアジア授賞式で、イ・ジョンジェが受賞者として呼ばれた」と発表した。韓国テレビ局MBNは5日、「チャーリー・チャプリン・アワードは72年、チャーリー・チャプリンが亡