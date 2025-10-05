東京ディズニーシー®では、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで「ディズニー・ハロウィーン」を開催中です。さらに、9月17日（水）から11月2日（日）までは、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の世界を楽しめるイベント「ラソス・デ・ラ・ファミリア」が初開催。パーク全体がカラフルでにぎやかな雰囲気に包まれているので、まるで映画の世界に入り込んだような体験ができますよ。今回は「ディズニー・ハ