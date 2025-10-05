《頭の中で歌がエンドレス再生されてる》《洗濯物干しながらつい口ずさんじゃう》今年5月、テレビやラジオで葬儀ブランド「あんしん祭典」（株式会社ごじょいる）のCMがオンエアされると、Xにはこんな投稿が寄せられた。緑色のワンピースを着て「もしも、のときは、あんし〜ん祭典」と口ずさんでいるのは、同社が「アンバサダー」と呼ぶ、女優でモデルの青野楓だ。このCM出演でいきなり “有名” になったわけだが、いったいど