11月1日から始まるふるさとカーニバル阿波の狸まつりを前に狸伝説の祠をめぐるオリエンテーリングが徳島市などで開かれています。「祠めぐりオリエンテーリング」は、狸伝説が残る徳島市や小松島市、それに鳴門市のあわせて49か所の祠を巡るもので、7つのコースがあります。5日、徳島市南出来島町の楠大明神の祠には、家族連れらが訪れていました。オリエンテーリングは、10月中毎日実施されていて