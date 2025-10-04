ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「ホラーゲーム」をテーマにした心理テストで、あなたの心の奥にある「本当の自分」を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）【質問】あなたは「ホラーゲームの世界」の「登場人物」です。謎の屋敷に閉じ込められたあなたは、ピストルを使って敵を倒しながら脱出を目