連日、クマ出没ニュースが報じられている。実際にクマに遭遇した際にどうすれば良いのか。クマの生態に詳しい森林総合研究所の大西尚樹博士に対処法を聞いた。【映像】東京の民家をよじ登るクマ（実際の映像）大西氏は「一番やっちゃダメっていうのは『背中を向けて走って逃げる』これは絶対やめてほしい。クマも人と予期せぬ出会い頭でドキドキしている。ドキドキしているときにこっち側がいきなり走って逃げたら、パニックに