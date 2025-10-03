小さい子どもが泣いたり騒いだりするのは仕方のないこと。しかしそれを理解してほしくても、周辺から苦情がくる場合もありますよね。アプリ「ママリ」には家中を走り回る息子がうるさいとアパートの住人からクレームがきたという投稿がありました。投稿者さんは3階に住んでいて、マットを敷くなど対策をしているといいますが、それでも住人から苦情がきているそう。 子どもがうるさいとアパートの住人から苦情