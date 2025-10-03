建築士のHimiさん（36歳）は、パートナーのトマさんとフランス・パリで暮らすライフスタイルをYouTubeで発信中。異国の地での暮らしや、トマさんとの愛情あふれる日常、そして生後8か月の愛息子の育児の様子が、多くの視聴者に人気です。ここでは、パリのステキな街並みの秘密と、屋根裏部屋での生活の様子を紹介してくれました。※ この記事は『“ちゃんとしなきゃ”を手放せる心地いい毎日 パリ暮らし始めました』（KADOKAWA刊）