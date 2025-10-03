子育てと両立しファンクラブ業務を担当「パーソル パ・リーグTV」の公式YouTubeチャンネルでは、パ・リーグタイトルパートナーであるパーソルホールディングス株式会社が企画した『パ・リーグ裏側密着中「パーソルカメラ」』を公開している。2025年の第4弾は西武。6月下旬に行われた公式戦の裏側を30台以上のカメラが捉えた。最初に密着したのはファンクラブグループの望月彩那さん。保険会社で5年間勤務した後、2019年に入社。