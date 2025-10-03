◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第３戦カブス―パドレス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が２日（日本時間３日）、ワイルドカードシリーズ第３戦となる敵地・カブス戦に先発し、２回に無死満塁からクローアームストロングに先制の中前適時打を許すと、シルト監督がマウンドに向かい、無念の途中降板。２番手エストラーダが登板し、押し出し四球を許したが、最少失