自民党総裁選挙をめぐり、小泉氏の陣営が、配信動画にほかの候補を中傷するような投稿を陣営関係者に依頼していました。次期総裁の有力候補に突如吹いた逆風。この問題が、総裁選にどれほど影響を与えるのか。小泉氏の支援者からは落胆と怒りの声が。【真相報道バンキシャ！】27日、都庁の会議室に集まった女性経営者たち。そこにやってきたのは、“渦中の人物”小泉進次郎氏だ。参加者と言葉を交わし、笑顔の小泉氏。小池百合子東