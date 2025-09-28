歌手の和田アキ子が司会を務める「アッコにおまかせ！」が２８日に放送。芸人のみなみかわが自身の年収をぶっちゃけ、さらにみやぞんもヒントを明かした。番組初登場となった身長１８４センチのみなみかわが「すいません、僕が大きいばかりにアッコさんが小さく見えてしまって」とあいさつすると、和田は「全然気にしてない。そういうことで引っ張りますか。なんやそれ」と受けて答えた。この日、取り上げたのはみなみかわ