実家暮らしは家賃や光熱費を節約できる分、経済的にはとても助かります。しかし「社会人になったら家に少しはお金を入れるべき？」と悩む人も少なくありません。実際、親から「そろそろ生活費を入れてほしい」と言われると、いくら渡すのが一般的なのか迷ってしまうでしょう。 本記事では、実家に入れるお金の相場や考え方を紹介し、手取り14万円の場合の妥当なラインを解説します。 実家にお金を入れるのはなぜ必要