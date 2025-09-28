¿©³Úweb ¡ü³ýÇµ¼Ë¤À¤·¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Øµ×¸¶ËÜ²È¥°¥ëー¥×¡Ù¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ØËÌ³¤Æ»µ×¸¶¡Ù¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»»º¿©ºà¤Çºî¤ë¡ÖËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥½¥á ±ÕÂÎ¥¿¥¤¥×¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ê¡²¬¸©µ×»³Ä®¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¡Øµ×¸¶ËÜ²È¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Î¸À¤ï¤Ì¥â¥Î¤Ë¡¢¥â¥Î¸À¤ï¤¹¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¿©ÉÊÁí¹ç¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£ ¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ø³ýÇµ¼Ë¡Ù¤ä¡ØÜ¥Ë¼°Ã¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿BtoC