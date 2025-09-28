アニメ『青春ブタ野郎』シリーズの新作アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』が、2026年に劇場公開されることが決定した。物語は完結へと動き出し、あわせて制作決定PVが公開された。【動画】このキャラの姿は！？公開された『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』PV同作は、空と海が輝く町・藤沢を舞台にした切なくも瑞々しい思春期ファンタジー。原作小説のシリーズ累計発行部数は300万部を突破してい