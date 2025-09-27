リーグ戦で直近４試合は３分け１敗。勝利から遠ざかっていた町田は９月27日、J１第32節で岡山とホームで対戦した。前半はスコアレス。町田は枠内シュートが０本と、思うようにフィニッシュできなかった。迎えた後半は、先発のミッチェル・デュークに代わってオ・セフンを投入する。攻勢を強めようとするなか、58分には相馬勇紀と望月ヘンリー海輝を同時に送り込む。先のE-１選手権で日の丸を背負った２人が両サイドで起点と