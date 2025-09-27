95分の劇的決勝ゴール！ 町田がリーグ戦５試合ぶりの勝利！ 昌子源の渾身ヘッド弾で岡山を１−０撃破
リーグ戦で直近４試合は３分け１敗。勝利から遠ざかっていた町田は９月27日、J１第32節で岡山とホームで対戦した。
前半はスコアレス。町田は枠内シュートが０本と、思うようにフィニッシュできなかった。迎えた後半は、先発のミッチェル・デュークに代わってオ・セフンを投入する。
攻勢を強めようとするなか、58分には相馬勇紀と望月ヘンリー海輝を同時に送り込む。先のE-１選手権で日の丸を背負った２人が両サイドで起点となり、攻撃に迫力が生まれる。
果敢に攻撃を繰り出していくが、なかなかゴールをこじ開けられない。75分には西村拓真、85分には相馬が際どいシュートを放つも、いずれも敵GKスベンド・ブローダーセンの好守に阻まれる。
このまま０−０でタイムアップかと思われた90＋５分、町田が決勝ゴールを奪う。右クロスをオ・セフンが折り返すと、ファーで反応した昌子源がヘッドで押し込んだ。
土壇場でスコアボードを動かした町田が、５試合ぶりの白星を手にした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】頼りになるぜ、昌子源！ 渾身ヘッドで決勝弾！
