「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、代沢にオープンしたイタリアン。ディナーのコースは、料理5品とドルチェ全種類、ドリンク1杯が付いて7,800円！ コスパがよすぎて通いたくなる隠れ家レストランです。〈New Open News〉毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」