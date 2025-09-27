コース5,800円〜！ 実力派シェフのイタリアンがオープン（東京・西太子堂）
「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、代沢にオープンしたイタリアン。ディナーのコースは、料理5品とドルチェ全種類、ドリンク1杯が付いて7,800円！ コスパがよすぎて通いたくなる隠れ家レストランです。
〈New Open News〉
毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。
RIVIERA（東京・西太子堂）
2025年7月23日、三軒茶屋駅から徒歩約15分、西太子堂駅から徒歩約10分のところに、イタリアンレストラン「RIVIERA（リヴィエーラ）」がオープンしました。代沢十字路交差点の近く、淡島通り沿いに位置します。店名はイタリア語で地中海を彷彿とさせる鮮やかなブルーを意味する言葉。その色をアクセントにした外観や内装も象徴的です。
オーナーシェフの伊沢浩久氏は、国内のリストランテで修業後、渡伊。中部から北部を中心に各地を巡り「Trattoria Marsupino」や「Agli Amici」「Le Calandre」など名店で研鑽を積みます。帰国後、銀座「ブルガリ イル・リストランテ」を経て、広尾「アンビグラム」のオーナーシェフとして13年間勤務。“いつか夫婦でお店をやりたい”と考えていた矢先、周辺の雰囲気もよくて、広さもちょうどよい物件が見つかり、オープンすることに。
お店では、伊沢氏が修業した北イタリア中心の料理が、コースとアラカルトで楽しめます。なかでもお手頃価格で楽しめるコースはオープンから好評。ディナーは2種類、土日限定でランチコース（4品3,800円）も用意されています。
ディナーのRIVIERAコース（6品7,800円）は、ワンドリンクが付くうえに、最後のドルチェはお腹が許せば、5種類全品いただくことも。また、2品供されるパスタは1品目の後、食欲に応じて2品目の量を倍量にも調整でき、とても満足度が高い内容となっています。
おすすめは「とうもろこしチーズ生ハムのクレープ フォワグラ添え」（2,000円）。クレープ生地に青森県産“嶽きみ”（青森県弘前市の西部にある、津軽富士ともいわれる美しい山「岩木山」で栽培された糖度の高いブランドとうもろこし）の甘みとチーズや生ハムの塩味に、フォワグラのコクが重なり、深い味わいを織りなします。（※クレープの中身は時期によって変更する場合があります）。
もちもち食感の自家製パスタもお店自慢の一品です。「手打ちスパゲッティ ポモドーロ」（1,800円）は、イタリアのスローフード協会認定のプーリア産完熟トマトを使用した瓶詰めで作るソースが絶品。手打ちでは珍しいロングタイプのパスタとも相性抜群で、ナチュラルな素材のうまみが際立ちます。
北イタリアのワインやイタリアを代表するビール「モレッティ」を用意しています。アルコールが苦手な方には「KOMBUCHA 発酵スパークリングティー」がおすすめ。
座席は、カウンター4席とテーブル12席。奥にはカーテンで仕切れる半個室も用意しています。素敵なご夫婦があたたかなおもてなしで迎えてくれるアットホームなイタリアン。きちんと感はあるけれど、ひとりでも立ち寄りやすい雰囲気も魅力です。
食べログレビュアーのコメント
『修行された北イタリアのものをいただけます。
地理的にフランスが近いので
お料理もフレンチに通じる繊細な味。
トマトやニンニクをつかった南イタリアのものとは
また違った仕立てです。
ランチは3800円のおまかせコースのみ。
ドルチェだけ選ぶことができます。
（+300円の選択肢あり）』（味甘（みかん）さん）
『デザートは2種選べます。
ティラミスと桃ブルーベリータルトをチョイス。
プリンやパンナコッタもいいなと思ったし、焼き菓子のババも滅多に
食べないから興味あったんですが…変化球ティラミスと、何よりケーキ食べたかった。笑
ティラミスは、玉子の様な…ころんっとした形で
濃いめのコーヒーを優しく味わうような風味。
素晴らしく美味しかったです』（山藍さん）
※価格はすべて税込
＜店舗情報＞
◆RIVIERA
住所 : 東京都世田谷区代沢4-7-2 萩原ビル 1F
TEL : 050-5596-6886
