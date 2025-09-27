コース5,800円〜！ 実力派シェフのイタリアンがオープン（東京・西太子堂）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、代沢にオープンしたイタリアン。ディナーのコースは、料理5品とドルチェ全種類、ドリンク1杯が付いて7,800円！ コスパがよすぎて通いたくなる隠れ家レストランです。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

RIVIERA（東京・西太子堂）

外観 写真：お店から

2025年7月23日、三軒茶屋駅から徒歩約15分、西太子堂駅から徒歩約10分のところに、イタリアンレストラン「RIVIERA（リヴィエーラ）」がオープンしました。代沢十字路交差点の近く、淡島通り沿いに位置します。店名はイタリア語で地中海を彷彿とさせる鮮やかなブルーを意味する言葉。その色をアクセントにした外観や内装も象徴的です。

オーナーシェフの伊沢浩久氏は、国内のリストランテで修業後、渡伊。中部から北部を中心に各地を巡り「Trattoria Marsupino」や「Agli Amici」「Le Calandre」など名店で研鑽を積みます。帰国後、銀座「ブルガリ イル・リストランテ」を経て、広尾「アンビグラム」のオーナーシェフとして13年間勤務。“いつか夫婦でお店をやりたい”と考えていた矢先、周辺の雰囲気もよくて、広さもちょうどよい物件が見つかり、オープンすることに。

STAGIONEコース 写真：お店から

お店では、伊沢氏が修業した北イタリア中心の料理が、コースとアラカルトで楽しめます。なかでもお手頃価格で楽しめるコースはオープンから好評。ディナーは2種類、土日限定でランチコース（4品3,800円）も用意されています。

RIVIERAコースはデザート全品注文も可能 写真：お店から

ディナーのRIVIERAコース（6品7,800円）は、ワンドリンクが付くうえに、最後のドルチェはお腹が許せば、5種類全品いただくことも。また、2品供されるパスタは1品目の後、食欲に応じて2品目の量を倍量にも調整でき、とても満足度が高い内容となっています。

とうもろこしチーズ生ハムのクレープ フォワグラ添え 写真：お店から

おすすめは「とうもろこしチーズ生ハムのクレープ フォワグラ添え」（2,000円）。クレープ生地に青森県産“嶽きみ”（青森県弘前市の西部にある、津軽富士ともいわれる美しい山「岩木山」で栽培された糖度の高いブランドとうもろこし）の甘みとチーズや生ハムの塩味に、フォワグラのコクが重なり、深い味わいを織りなします。（※クレープの中身は時期によって変更する場合があります）。

手打ちスパゲッティ ポモドーロ 写真：お店から

もちもち食感の自家製パスタもお店自慢の一品です。「手打ちスパゲッティ ポモドーロ」（1,800円）は、イタリアのスローフード協会認定のプーリア産完熟トマトを使用した瓶詰めで作るソースが絶品。手打ちでは珍しいロングタイプのパスタとも相性抜群で、ナチュラルな素材のうまみが際立ちます。

ワイン集合 写真：お店から

北イタリアのワインやイタリアを代表するビール「モレッティ」を用意しています。アルコールが苦手な方には「KOMBUCHA 発酵スパークリングティー」がおすすめ。

内観 写真：お店から

座席は、カウンター4席とテーブル12席。奥にはカーテンで仕切れる半個室も用意しています。素敵なご夫婦があたたかなおもてなしで迎えてくれるアットホームなイタリアン。きちんと感はあるけれど、ひとりでも立ち寄りやすい雰囲気も魅力です。

食べログレビュアーのコメント

Antipasto 加茂茄子のメラツァーネパルミジャーナ ブッラータ スモモ 出典：味甘（みかん）さん

『修行された北イタリアのものをいただけます。

地理的にフランスが近いので

お料理もフレンチに通じる繊細な味。

トマトやニンニクをつかった南イタリアのものとは

また違った仕立てです。

ランチは3800円のおまかせコースのみ。

ドルチェだけ選ぶことができます。

（+300円の選択肢あり）』（味甘（みかん）さん）

デザートは2種類選べる 出典：山藍さん

『デザートは2種選べます。

ティラミスと桃ブルーベリータルトをチョイス。

プリンやパンナコッタもいいなと思ったし、焼き菓子のババも滅多に

食べないから興味あったんですが…変化球ティラミスと、何よりケーキ食べたかった。笑

ティラミスは、玉子の様な…ころんっとした形で

濃いめのコーヒーを優しく味わうような風味。

素晴らしく美味しかったです』（山藍さん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆RIVIERA住所 : 東京都世田谷区代沢4-7-2 萩原ビル 1FTEL : 050-5596-6886

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：斎藤亜希

The post コース5,800円〜！ 実力派シェフのイタリアンがオープン（東京・西太子堂） first appeared on 食べログマガジン.