2015年に首位打者と最多安打のタイトルを獲得ヤクルトは27日、川端慎吾内野手が今季限りで現役を引退すると発表した。ヤクルト一筋20年目の37歳はこの日都内で会見を開き、引退決断へは「悩んで、悩んで」と葛藤があったことを告白。終盤では山田哲人内野手らがサプライズで登場すると涙が止まらなかった。「今シーズンをもちまして引退することにしました。涙もろく、すぐ泣いちゃうかも知れないですがよろしくお願いします」の