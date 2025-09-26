ドジャースは4年連続の地区優勝【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に8-0で勝利し、4年連続23回目の地区優勝を決めた。恒例のシャンパンファイトでは、大谷翔平投手も美酒に酔いしれ、「しっかり決められてよかった」などと喜びを語った。「本当にみんなで、ここまで目指して頑張って、最後しっかり決められてよかったです」デ