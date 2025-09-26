ドジャースは4年連続の地区優勝

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に8-0で勝利し、4年連続23回目の地区優勝を決めた。恒例のシャンパンファイトでは、大谷翔平投手も美酒に酔いしれ、「しっかり決められてよかった」などと喜びを語った。

「本当にみんなで、ここまで目指して頑張って、最後しっかり決められてよかったです」

デーブ・ロバーツ監督の挨拶が終わると、優勝記念Tシャツとゴーグルを着用した大谷は同僚と自身2年連続での祝福の儀式を堪能した。あっという間にびしょ濡れとなり、シャンパンのボトルやビール缶を手に大興奮の様子だった。

「今日はしっかり楽しんで、明日以降もまた頑張りたいなと思います」。ポストシーズンを見据えた。10月の大一番に向けては「どういう風に進んでいくかわからないですけど、一人ひとりが自分の仕事をすれば必ず勝てると思うので頑張っていきたい」と力強く語った。

また、家族らへの感謝の思いを問われると「もちろん球場以外のいろんな人に支えてはもらっているので、感謝したいです。球場の中でも、フィールド外のところでもいろんな人に支えられている日々が続いているので、まだもう少しですよね。そういう裏方の人たちと一緒に頑張りたいと思います」と語った。（Full-Count編集部）