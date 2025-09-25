男子バスケットボールB3、徳島ガンバロウズは9月27日、3年目のシーズン開幕を迎えます。ヘッドコーチも変わり、生まれ変わった新生ガンバロウズ、新チームの仕上がりはどうなっているのでしょうか？。開幕直前、24日の様子を取材しました。 昨シーズン、ガンバロウズは主力のドーソンやコームズがケガで離脱し、泥沼の9連敗を喫しました。それでも最後は、怒涛の巻き返しで25勝27敗