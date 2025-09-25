9月20日、歌手の工藤静香（55）が自身のInstagramにリール動画を投稿。そこで“思わぬもの”が映り込み、ネット上で注目を集めている。この日、工藤が投稿したのは《この留め方、めちゃくちゃ助かるのです！》と綴られたリール動画。ファンから寄せられた《髪の毛のクリップをどうしてますか》というコメントに応える形で、普段自身がおこなっているというヘアアレンジを紹介した。黒のタンクトップ姿で髪をクリップで留めて登場し