北島町の県消防学校で9月25日に卒業式が行われ、初任科生24人が消防士としての第一歩を踏み出しました。卒業式に臨んだのは、2025年4月に県消防学校に入校した18歳から25歳までの、第68期初任科生24人です。初任科生はここで約半年間にわたって、消防士としての基礎知識や技術などを身に着けてきました。式では、吉田貞伸校長から初任科生1人1人に卒業証書が手渡され、卒業生を代表して清水大輝消防士が誓いの言葉を述べました。（