10月4日の投開票に向け、戦いの火蓋が切られた自民党総裁選レース。候補者が5名に絞られるなか、「週刊文春」は文春オンライン上で〈あなたが総裁になってほしい議員／なってほしくない議員〉大アンケートを敢行！（「総裁になってほしくない議員」編はこちら）【衝撃のアンケート結果】小泉進次郎でも、高市早苗でもない…総裁になってほしい議員、大波乱の1位は？期間は9月11日から15日までと、たった5日間だが、2075件の回