º´Æá²ÏÆâ¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï2025Ç¯¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸Á´°÷¤¬±Ñ¸¡3µé°Ê¾å¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êü²Ý¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì¶µ°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Êº´Æá²ÏÆâ¾®Ãæ³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø3Ç¯¡Ë¡Ö»ä¤ÎÌ´¤ÏÊÝ°é»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é»Ò¤É¤â¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¹¥¤­¤À¤«¤é¡×¸©ÆâÍ£°ì¤ÎÂ¼¡¦º´Æá²ÏÆâÂ¼¤Ë¤¢¤ëº´Æá²ÏÆâ¾®Ãæ³Ø¹»¡£¤³¤³¤Ç¤Ï120¿Í¤Î¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤¬¡¢9Ç¯´Ö¤Î°ì´Ó¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£Ãæ³Ø3Ç¯À¸17¿ÍÁ´°÷±Ñ¸¡3µé°Ê¾å¤Ë