Image: Raymond Wong / Gizmodo US 好き嫌いがハッッッッッッッッキリと分かれているApple（アップル）iOS 26の新UI「Liquid Glass」。涼しげなスケルトンがどハマりしている人もいれば、前の方がよかったと各種設定で調整する人もいます。デザインの好み以前に、画面のアプリ並びが傾いているという声も…。米Gizmodo編集部のRaymond Wong記者もホーム画面が斜めに傾いているという1人。こ