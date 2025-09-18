自民党は、10月4日に投開票が行われる総裁選のテーマを「#変われ自民党 日本の未来を語れ！」とすることを、党の公式TikTokのライブ配信で発表しました。平井卓也・広報本部長は「世の中の皆さんが自民党に『変われ』と思ってることを、我々のキャッチテーマにした」と述べました。平井氏は「批判を含めて自民党への意見を寄せてほしい」と述べ、SNSなどに寄せられた意見を集約・分析したいとしています。また、各候補者には、「長