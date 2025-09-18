県内は、17日夕方から夜にかけて、所によって一時激しい雨や雷となりました。徳島市内でも稲光に驚いたという方も多かったのではないでしょうか。17日午後6時前、県西部で雷が確認されると、徳島市でも…。繰り返す激しい雷、撮影した人も恐怖を感じたと言います。まるで昼間のようだったと話す撮影者も。県内各地をおそった雷。「ヤバイ」原因は前線に向かい暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となったためで