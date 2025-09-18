北島町で9月18日、大型車両が絡む交通事故を想定した救助訓練が行われました。これは板野東部消防組合と、全日本レッカー協会などが、連携力の向上などを目的に実施しました。訓練は、大型トラックが横転し、普通乗用車が下敷きになったとの想定で行われ、最初に駆け付けた消防隊員が、現場の状況を確認しました。（消防隊員）「消防隊の資器材では対応不可なため、レッカー業者に応援願う」そして、要請を受け現場に