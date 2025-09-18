【葬送のフリーレン Yumemirize“フリーレン”～一眠り～】 【葬送のフリーレン Yumemirize“フェルン”～一眠り～】 10月30日より順次展開 セガ フェイブはプライズフィギュア「葬送のフリーレン Yumemirize“フリーレン”～一眠り～」、「葬送のフリーレン Yumemirize“フェルン”～一眠り