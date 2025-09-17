大型家具を手放すと、暮らしに思わぬメリットがあるかもしれません。40代で、すっきりとした暮らしの様子をインスタグラムで発信しているミニマリストのおーちゃんは、思いきってソファ、ベッドフレームなどを処分。今回はおーちゃんに、ものを手放すときのルールや、大型家具を手放して気づいた暮らしの変化について伺いました。ものを捨てる・残すルールは「今の自分に必要か」おーちゃんは「手放すもの」の判断基準として、ひと