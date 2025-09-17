ノーベル製菓は、9月29日から、「エナジーの塊」を発売する。「コーラの塊」に続く2作目は、人気のエナジードリンク味を採用した。同商品は、独自のシート技術を活かし、本来は「固まらない」飲料の風味をぎゅっと凝縮。超ハードな食感と、噛むほどに広がる濃厚な味わいで、満足感あふれる一粒となっている。各種エナジー成分（カフェイン、ビタミンB1、B6、B12、ローヤルゼリー配合）が配合されているため、仕事や勉強のサポート