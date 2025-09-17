ロブレスキーが5失点降板→ロバーツ監督登場でブーイング【MLB】フィリーズ 9ー6 ドジャース（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地・フィリーズ戦に大谷翔平投手が先発し、5回まで無安打無失点の好投を披露。2勝目の権利を持って降板したが、直後に救援陣が打たれた。2勝目の勝ちを消したのはエンゼルス時代のチームメート、ブランドン・マーシュ外野手。SNSでは「大好きだけど今日じゃないの