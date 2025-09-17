ロブレスキーが5失点降板→ロバーツ監督登場でブーイング

【MLB】フィリーズ 9ー6 ドジャース（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地・フィリーズ戦に大谷翔平投手が先発し、5回まで無安打無失点の好投を披露。2勝目の権利を持って降板したが、直後に救援陣が打たれた。2勝目の勝ちを消したのはエンゼルス時代のチームメート、ブランドン・マーシュ外野手。SNSでは「大好きだけど今日じゃないのよ！」とファンの悲痛な叫びが見られた。

この日、大谷は初回2死からハーパーを四球で出したが、続くマーシュを投ゴロに。2回から4イニング連続3者凡退に抑え、5回68球（ストライク42球）を投げ、無安打無失点。1四球5奪三振だった。8月27日（同28日）の本拠地・レッズ戦以来の今季2勝目の権利を持って降板した。

しかし、直後の6回。2番手ロブレスキーが先頭のストットこそ二ゴロに打ち取ったが、そこから6連打。1死満塁からハーパーに右中間2点二塁打を許し、2点差に。続くマーシュが逆転となる右中間3ランを放った。

エンゼルス時代は大谷と仲の良かったマーシュ。日本のファンにもお馴染みの“髭男”に注目。「地味にマーシュが打ったのは嬉しい」「大谷さんの2勝目を消したのは、よりによって元チームメートのマーシュかｗ なんてこったｗ」「マーシュは応援してるけど、今じゃない笑」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）