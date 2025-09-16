警察署の敷地で遺体を乗用車内に放置したとして、栃木県警は１６日、自称同県高根沢町の無職の男２人（いずれも２３歳）を死体遺棄の疑いで逮捕した。発表によると、２人は同日午前０時４５分頃、同県さくら市馬場のさくら署駐車場で、同県内に住む無職の少年（１８）の遺体を車のトランクに放置した疑い。少年には複数の外傷があったという。県警は２人の認否を明らかにしていない。２人はこの車に乗って同署を訪れて出頭し