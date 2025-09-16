9月15日の午後、徳島市のパチンコ店駐車場で、男が男性をバットの様なもので殴る事件がありました。警察は殺人未遂容疑で捜査しています。捜査関係者によりますと、15日の午後5時半頃、徳島市国府町のパチンコ店の駐車場で、男がバットの様なもので男性の頭部を殴る事件がありました。男はその場から立ち去っていて、警察は殺人未遂の容疑で捜査しています。殴られた男性は、命に別条はないということです。2人には面識があり、事