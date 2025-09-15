『ULTRAMAN MUSIC LIVE 〜ウルトラマン魂（スピリッツ）2025〜』にて、ウルトラマンシリーズ60周年記念アニバーサリーソング『with U』のサプライズ歌唱およびリリースが発表された。☆60周年プロジェクトビジュアルやイベントスチールなど（写真20点）＞＞＞2025年9月14日にカナデビアホール (TOKYO DOME CITY HALL)にて行われた『ULTRAMAN MUSIC LIVE 〜ウルトラマン魂（スピリッツ）2025〜』にて、ウルトラマンシリーズ60周年記