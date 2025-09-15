9月14日行われた陸上の世界選手権女子マラソンで、大塚製薬の小林香菜選手が見事、日本人最高となる7位入賞を果たしました。初めて挑んだ世界の舞台での小林選手の激走を振り返ります。（大塚製薬・小林香菜選手（24））「貴重な世界の舞台を走らせてもらえるからには、自分なりに残りの期間で準備して、しっかりと強い選手と戦って笑顔でゴールできて、やりきったと思えるレースにしたい」まさにシンデレラストӦ