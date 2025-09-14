ÀèÈ¯¤·¤Æ2»î¹çÏ¢Â³7²ó1°ÂÂÇ°Ê²¼¤Ï1925Ç¯¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥¹°ÊÍè¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä 5¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²ó10Ã¥»°¿¶1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤È²÷Åê¤òÇòÀ±¤Ç¤Ï¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Êµ­Ï¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï100Ç¯¤Ö¤ê¤Î°Î¶È¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï