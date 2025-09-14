¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤âÌ¤Ã£À®¡Ä»³ËÜÍ³¿¤¬·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î°Î¶È¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÌ¤¾¡Íø¤â¾×·â¤ÎµÏ¿
ÀèÈ¯¤·¤Æ2»î¹çÏ¢Â³7²ó1°ÂÂÇ°Ê²¼¤Ï1925Ç¯¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥¹°ÊÍè
¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä 5¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²ó10Ã¥»°¿¶1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤È²÷Åê¤òÇòÀ±¤Ç¤Ï¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï100Ç¯¤Ö¤ê¤Î°Î¶È¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£7²ó¤Þ¤Ç6¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç3¼ÔËÞÂà¡¢20¼ÔÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦²÷Åê¡£Á°²ó6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á2»î¹ç¤Ï15²ó2/3¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ2¡¢2¼ºÅÀ¡¢2»Íµå20»°¿¶¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï162²ó1/3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æµ¬ÄêÅêµå²ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Îµ¬ÄêÅþÃ£¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢8·î31Æü¡ÊÆ±9·î1Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤Î2·åÃ¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£3»î¹çÏ¢Â³¤Ç7¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ10Ã¥»°¿¶°Ê¾å¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê°ÊÍè¡¢µåÃÄ8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÈÇò¹õÀ¤³¦¡É¤ÎµÏ¿¤â·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥²¡¼¥à¡¦¥Î¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯¤Ç2»î¹çÏ¢Â³7²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤º¤ì¤â1°ÂÂÇ°Ê²¼¤Ï¡¢1925Ç¯¤Î¥À¥¸¡¼¡¦¥Ð¥ó¥¹°ÊÍè100Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥¹¤Ï9·î8¡¦13Æü¤ËÆ±µÏ¿¤òÃ£À®¡£¤¤¤º¤ì¤â9²ó´°Åê¡¢13Æü¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤ÆÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç»³ËÜ¤ÏÀË¤·¤¯¤âÌ¤¾¡Íø¡¢²÷µó¤â»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÁ¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë