[9.13 プレミアリーグ第4節](クレイヴン・コテージ)※23:00開始<出場メンバー>[フルハム]先発GK 1 ベルント・レノDF 2 ケニー・テテDF 3 カルビン・バッシーDF 5 ヨアキム・アンデルセンDF 30 ライアン・セセニョンMF 8 ハリー・ウィルソンMF 16 サンダー・ベルゲMF 17 アレックス・イウォビMF 20 サシャ・ルキッチMF 24 ジョシュ・キングFW 9 ロドリゴ・ムニス控えGK 23 バンジャマン・ルコルトDF 21 ティモシー・カスター