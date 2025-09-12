石井町で9月12日、地元の小学校の児童が稲刈りを体験しました。これは、稲刈り体験を通じて児童に農業への関心を高めてもらおうと、地元のボランティア団体「ビオトープ気延の里」が開きました。12日は、石井小学校の5年生約100人が参加し、鎌で稲を刈っていきました。約400平米の田んぼには、4月に児童が植えた「あきさかり」が黄金色に実りました。慣れない鎌の扱いに苦労しながらも、手際良く作業を進めていました。（児