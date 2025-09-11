不同意わいせつ致傷の罪で9月10日に起訴された50代の男が、別の女性にもわいせつな行為をした疑いで11日、再逮捕されました。逮捕されたのは、徳島市南矢三町の自営業の男・53歳です。警察によりますと、容疑者の男は2024年7月、徳島市内の歩道上で面識のない20代の女性に、後ろから抱きつき、胸を揉むなどした不同意わいせつの疑いが持たれています。男は2025年7月にも、別の女性に後ろから抱きつき転倒させたあと、胸や下半身を