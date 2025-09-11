私はスズコ。義母から朝の6時に来訪されたのには驚いてしまいました。しかし私はもともと朝が弱いうえに、2〜3時間おきの授乳による睡眠不足のせいでフラフラ。とてもではありませんが、にこやかに迎え入れられる余裕はありません。義母が持ってきてくれた赤飯を受け取ると、すぐさま家に入ってしまいました。義母だって出産経験があるのだから、「できるだけ寝ていたい」という私の気持ちをもう少しわかってほしいです。また来る