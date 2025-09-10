W大阪アフタヌーンティーマリオット・インターナショナルの受賞歴を誇る旅行プログラムMarriott Bonvoyは、グローバル グループENHYPENとのコラボレーションとして、期間限定のアフタヌーンティー「EN-CHANTED BITE」を日本国内8軒のホテルにて2025年10月1日より提供する。また、本日（2025年9月10日）より予約の受付を開始いたします。「EN-CHANTED BITE」は、ENHYPENのアイコニックな“ヴァンパイア”コンセプトを洗練された形で