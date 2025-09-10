マリオット・インターナショナル、グローバルグループ「ENHYPEN」とのコラボレーションアフタヌーンティー「EN-CHANTED BITE」を発表
マリオット・インターナショナルの受賞歴を誇る旅行プログラムMarriott Bonvoyは、グローバル グループENHYPENとのコラボレーションとして、期間限定のアフタヌーンティー「EN-CHANTED BITE」を日本国内8軒のホテルにて2025年10月1日より提供する。また、本日（2025年9月10日）より予約の受付を開始いたします。
「EN-CHANTED BITE」は、ENHYPENのアイコニックな“ヴァンパイア”コンセプトを洗練された形で表現した特別なアフタヌーンティー。ネーミングには、グループ名の “EN-” を取り入れるとともに、ヴァンパイアを象徴する “Bite” と、アフタヌーンティーのように一口サイズのスイーツを楽しむ “ひと口” の意味を重ね合わせた言葉遊びが込められている。
シックでどこか謎めいたニュアンスを帯び、ENHYPEN特有のコンセプトを深く取り入れています。漆黒と深紅を基調としたティーセットは、シネマティックなエレガンスと豊かな味わいを融合し、ムーディでスタイリッシュな体験を演出。アフタヌーンティーを通して、ハイファッションのノワールを思わせる芸術的な表現で、ファンの感性に響く没入型のストーリーテリングを楽しめる。
＜開催概要＞
名称：「EN-CHANTED BITE」 アフタヌーンティー
開催ホテル
1. ウェスティンホテル東京／ザ・ラウンジ & ザ・バー
提供期間：10月1日（水）〜12月31日 (水)
価格：8,300円〜（税サ込）
概要：予約
2. ウェスティンホテル横浜／ロビーラウンジ
提供期間：10月1日（水）〜11月30日 (日)
価格：9,800円〜（税サ込）
概要：予約
3. シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル／ガレリアカフェ
提供期間：10月1日（水）〜10月31日 (金)
価格：5,000円（税サ込）
概要：予約
4. コートヤード・バイ・マリオット名古屋／THE LOUNGE
提供期間：10月1日（水）〜11月16日 (日)
価格：7,500円（税サ込）
概要：予約
5. W大阪／LIVING ROOM
提供期間：10月1日（水）〜11月30日 (日)
価格：8,000円（税サ込）
概要：予約
6. JWマリオット・ホテル奈良／ラウンジ＆バー フライングスタッグ
提供期間：10月1日（水）〜11月30日 (日)
価格：7,843円（税サ込）
概要：予約
7. シェラトングランドホテル広島／ロビーラウンジ「＆More by Sheraton」
提供期間：10月1日（水）〜12月19日 (金)
価格：7,200円（税サ込）
概要：予約
8. ザ・リッツカールトン・福岡／DIVA
提供期間：10月1日（水）〜11月14日 (金)
価格：8,600円〜（税サ込）
概要：予約
※提供内容・価格・予約方法は各ホテルにより異なる。詳細は各ホテル公式予約サイトを確認のこと。
アフタヌーンティーをお楽しみいただいたゲストには、コースターに加え、ENHYPENメンバー7名からのオリジナルメッセージカードが付属したラゲージタグを、特典として用意する。
※来店先着順、なくなり次第終了。
※メンバーはお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。
