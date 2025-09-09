J1¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï9Æü¡¢¡Ö2025¥ê¡¼¥°Ä¹Âµ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤â½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°¡£Àîºê¤ÏJ1¤Ç¸½ºß8°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀîºê¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤Î»þ´ü¤Ëº£µ¨¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÄ¹Âµ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÎÇä¤òÈ¯É½¡£¥ê¡¼¥°½éÍ¥¾¡¤ÇÈá´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2017¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«